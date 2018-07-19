BİM 20 Temmuz aktüel 2018 indirim broşürü-detaylı ürün incelemesi

BİM 20 temmuz aktüel indirim listesi yine sayfalar dolusu onlarca üründe büyük indirimle dolu. Türkiye'nin her ilinde şubesi olan ekonomik alışveriş merkezi BİM 20 temmuz aktüel broşürünü sizler için detaylı inceledik.

BİM 20 temmuz aktüel liste incelemesine bu hafta bilgisayar ile başlayalım. BİM bu hafta 20 temmuz cuma günü 599 liraya bilgisayar verecek. Günlük kullanıma uygun, kolayca taşınabilen ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar yarın yani 20 temmuzda BİM marketlerde 599 liraya satılacak hem de peşin fiyatına taksit fırsatıyla. Bunun yanında bim 20 temmuz kataloğunda Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik, Trust 12.500 mAh taşınabilir power bank, Mikodo radyolu müzik kutusu, Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, Trust klavye, fare ve YouTube tripodlu mikrofon raflardaki yerini aldı, sizleri bekliyor.







BİM 27 Temmuz aktüel ürünler listesine eklediği ürünlerin arasında en dikkat çeken ürün 599 TL’ye eklediği bilgisayar olacak gibi görünüyor. Müşterilerinin günlük ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, fiyatı ile de müşterinin beğenisini toplayacağa benziyor. Twitter

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BİM marketlere gelenler yine az parayla sepetini doldurup marketten çıkacak. BİM 20 temmuz aktüel kataloğ ise bu hafta yine dopdolu tüm aile fertlerine hitap eden ürün yelpazesi ile adeta baş döndürüyor. Piyasa fiyatının çok çok altına satılan BİM 20 temmuz aktüel ürünlerini birlikte inceleyelim...Kaynak maskesi, fırçası, topraklama pensi, kaynak kablosu ile satışa sunulan , 2 yıl garantili Stanley Inverter Kaynak Makinesi 499 TL. Twitter

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Türkiye genelinde binlerce şubesi olan BİM marketlerde her hafta müşterilen isteğine ve talep ettiği ürünlere göre fırsatları belirleniyor. BİM aktüel kataloğunu müşteri hizmetini ön planda tutarak o titizlikle oluşturuyor. BİM 20 temmuz broşürü ürün incelemesine 20 cımbızlı sisteme sahip ve 2 yıl garantili Braun Silk-Epil Epilatör ile devam edelim fiyatı ise piyasanın çok altında sadece 79,90 TL.

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