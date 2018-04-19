BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunu inceleyenler büyük indirimi görünce şaştı kaldı. Her hafta yayınladığı indirimli broşürlerle müşterilerini şaşırtan BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünü ne kadar indirimli alabileceksiniz gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle şunu belirtelim BİM 20 Nisan kataloğunda 23 Nisan çocuk bayramı unutmamış. Çocukları mutlu edecek onlarca ürün ve oyuncak bu cuma BİM marketlerde indirim reyonlarında olacak.