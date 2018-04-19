BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürüler yine olay oldu. Her hafta müşterilerini şaşırtan BİM marketler. 20 Nisan aktüel indirim kataloğuyla yine herkesin dilinde. Bakalım hangi ürünler ne kadar indiirmle satılacak?

BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunu inceleyenler büyük indirimi görünce şaştı kaldı. Her hafta yayınladığı indirimli broşürlerle müşterilerini şaşırtan BİM marketlerinde bu hafta hangi ürünü ne kadar indirimli alabileceksiniz gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle şunu belirtelim BİM 20 Nisan kataloğunda 23 Nisan çocuk bayramı unutmamış. Çocukları mutlu edecek onlarca ürün ve oyuncak bu cuma BİM marketlerde indirim reyonlarında olacak.

110
BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

20 Nisan kataloğunda yer veren BİM'lerde Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL, Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 lira olacak.

210
BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

BİM 20 Nisan cuma 2018 indirim kataloğu sizleri bekliyor; Bütün telefonlarla uyumlu Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL, Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 TL, Oyun sevenlerin çok seveceği Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 25,00 TL, Pilsan İlk Bisikletim 29,90 TL, Uzun süre kullanıma uygun Duracell Simply Kalem Pil aaa 12’li 16,95 TL,

310
BİM 20 Nisan indirimli aktüel kataloğu 2018 yeni ürünler

Lisanslı Tavan Lambası ve Gece Lambası 34,90 TL, Işıklı ve renkli Trust Oyuncu Klavye 27,50 TL, Lisanslı Kız Çocuk Tayt T-Shirt Takım 14,90 TL, Trust Oyuncu Mouse ve Mouse Pad 27,50 TL, Farklı renk seçeneği bulunan Çocuk Kol Saati 14,50 TL, Karaoke Mikrofon 49,90 TL, Hometech HT8T Tablet PC 249,00 TL, Bayan Spor Ayakkabı 24,50 TL, Polo Yaka Çocuk T-Shirt 7,50 TL, Dede Mickey Mouse Tamir Çantası 12,50 TL,
HP DeskJet 2620 All-in One Yazıcı 139,90 TL, Pepee Evi 24,90 TL den başlayan fiyatla ile 20.04.2018 tarihinde Bim marketlerinde sizleri bekliyor

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro