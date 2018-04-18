BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim kataloğu günler öncesinden büyük ilgi gördü. Alışveriş listeleri çoktan hazırlandı. Gıdadan, kozmetiğe, hırdavattan, giyime kadar birçok ürünü ucuza satan BİM marketlerde bu cuma günü 23 Nisan çoşkusu yaşanacak. Çocukları mutlu edecek onlarca ürüne 20 Nisan kataloğunda yer veren BİM'lerde Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL, Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 lira olacak.