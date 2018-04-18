BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

BİM 20 Nisan aktüel listesi kataloğu yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Günler öncesinden elden ele dolaşan BİM 20 Nisan kataloğunda çocuklar da unutulmadı. 23 Nisan çoşkusu önce BİM'de yaşanacak. İşte BİM indirim ürünleri...

BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim kataloğu günler öncesinden büyük ilgi gördü. Alışveriş listeleri çoktan hazırlandı. Gıdadan, kozmetiğe, hırdavattan, giyime kadar birçok ürünü ucuza satan BİM marketlerde bu cuma günü 23 Nisan çoşkusu yaşanacak. Çocukları mutlu edecek onlarca ürüne 20 Nisan kataloğunda yer veren BİM'lerde Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL, Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 lira olacak.

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BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

BİM 20 Nisan cuma 2018 indirim kataloğu sizleri bekliyor; Bütün telefonlarla uyumlu Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL, Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 TL, Oyun sevenlerin çok seveceği Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 25,00 TL, Pilsan İlk Bisikletim 29,90 TL, Uzun süre kullanıma uygun Duracell Simply Kalem Pil aaa 12’li 16,95 TL,

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BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

Lisanslı Tavan Lambası ve Gece Lambası 34,90 TL, Işıklı ve renkli Trust Oyuncu Klavye 27,50 TL, Lisanslı Kız Çocuk Tayt T-Shirt Takım 14,90 TL, Trust Oyuncu Mouse ve Mouse Pad 27,50 TL, Farklı renk seçeneği bulunan Çocuk Kol Saati 14,50 TL, Karaoke Mikrofon 49,90 TL, Hometech HT8T Tablet PC 249,00 TL, Bayan Spor Ayakkabı 24,50 TL, Polo Yaka Çocuk T-Shirt 7,50 TL, Dede Mickey Mouse Tamir Çantası 12,50 TL,

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BİM 20 Nisan 2018 aktüel indirim listesi yeni kataloğ

HP DeskJet 2620 All-in One Yazıcı 139,90 TL, Pepee Evi 24,90 TL den başlayan fiyatla ile 20.04.2018 tarihinde Bim marketlerinde sizleri bekliyor

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