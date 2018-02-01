BİM 2 Şubat 2018 aktüel indirimli ürünler listesi

BİM 2 Şubat 2018 aktüel haftann indirimli ürünleri listesi hazır. Yarın yani 2 Şubat cuma gününden itibaren binlerce BİM marketlerde birçok üründe büyük indirim var. BİM 1 Şubat aktüel indirim kataloguna baktığımızda; luxel mini fırın 129 lira, erke ve kadın pijama takımı 23.5 lira, çocuk pijama takımı 17.90, niloya lisanslı oyun cadırı 39 lira, çocuklar için kar botu 30 lira, çocuk yelek 8 lira, halı örtüsü 27 lira, kumtel dikey ısıtıcı 99 lira, 3'lü zigon sehpa 89 lira olacak. BİM indirimli ürünler kataloğu haberimizde.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİM aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.