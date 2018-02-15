BİM 16 Şubat aktüel kataloğ yeni indirimler

BİM 16 Şubat aktüel indirim kataloğu hazır, mutlaka göz atın! Bu cuma yani 16 Şubat BİM kataloğunda yine birbirinden farklı ürün büyük indirim var. 16 şubat cuma günü erkenden BİM markete gidenler yaşadı. Haftanın indirimli ürünlerinde göze çarpanlar arasında gıdaya, aksesuardan küçük ev aletlerine kadar onlarca indirimde büyük indirim var. Sabah erken kalkıp BİM in yolunu tutacak hanımlar aman dikkat bu hafta BİM aktüel indirim listesinde Fakir marka ütü 90 lira, Kütahya porselen takımı 85 lira, zigon sehpalı TV ünitesi 110 lira, Vestel narenciye sıkacağı 50 lira, keçeli ütü masası kılıfı 6 lira, Fakir blender 2 'li seti 80 liradan satışa sunulacak.

BİM'in sahibi olan Mustafa Latif Topbaş kimdir? : Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1961’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Bahariye Mensucat A.Ş.’de ortak ve yönetici olarak iş hayatına atıldı. İlerleyen yıllarda muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev aldı. 1994 yılında BİM’in kurucu ortakları arasında yer aldı ve İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev üstlendi. 2005 yılından itibaren İdare Meclisi Başkanlığı, Ocak 2010’dan itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.