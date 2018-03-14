BİM 16 Mart indirim broşürü ucuz ürünler listesi 4 sayfa

BİM 16 Mart indirim kataloğu yayınladı. Yazın yaklaşması ile birlikte diyet ve spor heyecanı saran kadınları harekete geçirecek öneriler bu hafta BİM 16 Mart aktüel kataloğunda.

BİM 16 Mart aktüel kataloğu yine cıvıl cıvıl ve onlarca farklı ucuz ürünle dopdolu. Yazın artık iyice yaklaşmasıyla birlikte hanımkarı diyet ve spor heyecanının sardığını bilen BİM bu hafta pilates ve spor ürünlerinde büyük indirim yapmış. 16 Mart aktüel kataloğunda haydi hanımlar spora diyen BİM kataloğu büyük ilgi gördü. Pilates topunda, pilates minderine kadar tüm spor eşyalarını uygun fiyata alacağınız BİM marketlere erken giden kazanacak. Twitter

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BİM 16 Mart aktüel kataloğu bu hafta kahve tutkunlarının da gözdesi olacağa benziyor. Birbirinden farklı kahve çeşitleri çok uygun fiyata BİM 16 Mart aktüel broşüründe. BİM'de bu cuma; Uygun fiyata cep telefonu sahibi olmak isteyenler için Vestel Venüs Cep Telefonu e2 499,00 TL, Ev hanımların işini kolaylaştıran Blender Seti Artus 89,90 TL, Twitter

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Kaliteli ve sağlam Döküm Tava Lava 39,90 TL, Çay ve suyunuzu uzun süre sıcak tutabilecek Termos 37,50 TL, Uzun süre kullanımda sağlığınıza fayda sağlayan Granit Efekli Kek Kalıbı Çeşitleri 14,90 TL, Bisküvi Pasta Makinesi 14,90 TL, her türlü ürünü rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz Saklama Kaplı Rende 6,90 TL, Twitter

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