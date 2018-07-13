BİM 13 Temmuz fırsatlar yeni aktüel katalog

BİM 13 Temmuz aktüel indirimlerin olduğu kataloğ yayınlandı günler öncesinden elden ele dolaşan BİM fırsatlarında 13 Temmuz cuma yine onlarca üründe büyük indirim var. Haftanın favorisi ise Vestel Venüs cep telefonu, fiyatı ise 500 lira.

BİM 13 Temmuz aktüel indirim listesinde neler var diye merak eden vatandaşlar günler öncesinden BİM aktüel kataloğunu alıp 13 temmuz fırsatlarını ve büyük indirimi öğrendi. Her hafta onlarca farklı ürünü en uygun fiyat garantisi ile satan BİM 13 temmuz kataloğunun favori ürünü Venüs cep telefonu. Piyasa fiyatının neredeyse yarı fiyatına satılacak olan telefonun fiyatı ise sadece 500 lira olacak. Twitter

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BİM aktüel kataloğunun en dikkat çeken ve herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen 13 temmuz ürünlerinin arasında Termostatlı ısı kontrol sistemine sahip, 2 adet üst kalite tepsi ile satışa sunulan, iç aydınlatmalı Simfer Fırın 159 TL. Kalitesi ile ön plana çıkan Güral Porselen‘den Çukur Kase 8,50 TL. Porselen Kupa 3,90 TL. Paslanmaz solingen çeliğinden üretilmiş, 3 farklı renk seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunulan chef’s 3’lü Meyve Bıçağı 5,50 TL. Büyük Kaydırmaz Tepsi 6,90 TL. Çift Renkli Servis Kaşıklı Salata Kasesi 5,90 TL. Twitter

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Ayrıca BİM 13 temmuz kataloğunda Paşabahçe 12 parça Mine Çay Seti 19,90 TL. Paşabahçe 3’lü Meşrubat Bardağı 5,75 TL. Servis ve pasta tabağından oluşan 6+1 Pasta Servis Seti 14,90 TL. Lav Desenli Baharatlık 3,75 TL. olacak. Twitter

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