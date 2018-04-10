BİM 13 Nisan aktüel güncel liste yeni indirim ürünleri

BİM 13 Nisan aktüel indirim listesini görenler çıldırdı! Her hafta birbiirnden farklı ürünleri en ucuz fiyat garantisi ile satan BİM 13 Nisan kataloğu yine dopdolu. Günker öncesinden sosyal medyafa dolaşan yeni 13 Nisan kataloğunu inceleyenler çoktam alışveriş listesini hazırladı bile. 13 Nisan Cuma günü BİM marketlere erken giden kazanacak. BİM 13 Nisan aktüel kataloğunda haftanın yıldız ürünleri arasında neler var, birlikte inceleyelim...