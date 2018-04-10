BİM 13 Nisan aktüel güncel liste yeni indirim ürünleri

BİM 13 Nisan aktüel indirim listesini görenler çıldırdı! Her hafta birbiirnden farklı ürünleri en ucuz fiyat garantisi ile satan BİM 13 Nisan kataloğu yine dopdolu. Günker öncesinden sosyal medyafa dolaşan yeni 13 Nisan kataloğunu inceleyenler çoktam alışveriş listesini hazırladı bile. 13 Nisan Cuma günü BİM marketlere erken giden kazanacak. BİM 13 Nisan aktüel kataloğunda haftanın yıldız ürünleri arasında neler var, birlikte inceleyelim...
BİM marketlerde 13 Nisan indirim şenliği başlıyor. Gıdadan kozmetiğe ve küçük ev eşyalarına kadar onlarca ürün BİM 13 Nisan indirim kataloğunda. Haftanın favorileri arasında Lazerli Daire Testere 139,90 TL, Hassas ölçümlerde kullanılan Lazer Metre 89,90 TL, bebek masa sandalyesi 44,50 TL, Bebek Arabası 129,90 TL olacak.
Lg markasının Ph1 Bluetooth Hoparlör 89,00 TL, Her telefona uyumlu Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mha 39,90 TL, 3,5 mm girişli Earoods Kulaklık 49,90 TL, Usb bağlantılı Adaptör 39,90 TL, Usb Kablo 2 Metre 49,90 TL, Boyama Seti 34,90 TL, karta taksit imkanı sunulan Kırıcı Delici Matkap 149,90 TL,
BİM SAHİBİ KİMDİR: BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan büyük bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. Peki Türkiye de toplam 6012 mağazası bulunan BİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş kimdir?
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