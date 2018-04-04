Bilun Dohmen bir zamanların ünlü mankeniydi şimdi koyun otlatıyor

Podyumların sevilen isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'da bir köye yerleşti. Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan manken Bilun Dohmen Gündoğan mahallesine yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen’in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. Gün boyu çiftliğinde çalışan Bilun Dohmen, şalvarını ve basmasını üzerinden hiç çıkarmıyor.
Köylüler tarafından da benimsenen manken beslediği tavukların her sabah yumurtasını topluyor. Kekliklerini yemleyip bahçesindeki keçileri otlatan Bilun Dohmen, yaz kış Bodrum’da yaşıyor. Kedi, köpek, keçi, koyun, tavuk, keklik, papağan ve bıldırcın besleyen Bikun Dohmen tüm hayvanlarıyla teker teker kendi ilgileniyor. Keçi sütü sağarak kendine yoğurt yapan ünlü manken sabah erken saatlerde kalkarak tavuk ve bıldırcın yumurtalarını topluyor.
Keçi ve koyunlarını otlatan Bilun Dohmen kendi odununu ise evinin yakınında bulunan ormanlık alandan kendi kesip, topluyor.
Bilun Dohmen mankenlik yaptığı zamanlardan beri tek hayalinin bir köye yerleşip sessiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ve tüm hayatı boyunca bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını açıkladı.
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