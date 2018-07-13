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BİLSEM sonuçları sorgulama 2018 MEB BİLSEM sınav sonucu

BİLSEM sonuçları sorgulama 2018 MEB BİLSEM sınav sonucu

BİLSEM sınav sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde erişime açılacak. Peki BİLSEM bireysel sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz 16-20 Temmuz arasında yapılacak. BİLSEM kayıt işlemleri ise 3-7 Eylül arasında yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 08:35 - Güncelleme: 13-07-2018 08:15

BİLSEM sınav sonuçlar açıklanıyor, BİLSEM bireysel sonuç sorgulama Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında bugün yapılacak.  Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sonuçları veliler ve öğrenciler tarafında merakla bekleniyor. BİLSEM bireysel sınav sonuçları bugün meb.gov.tr adresinde saat 14.00'ten sonra açıklanacak. Bilsem sınav sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak. Ayrıca BİLSEM sonuçlarına itiraz ise 16-20 temmuz arasında yapılacak. BİLSEM kayıt işlemleri ise 3-7 Eylül arasında yapılacak.

SONUÇ TAKVİMİ DEĞİŞMİŞTİ: Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

21 Haziran itibariyle açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü yani bugün öğrencilerin erişimine açılacak.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR: Bilsem'lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.

Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem' de, öğlenci ise sabah Bilsem' de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30' unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK

1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. 
2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir. 
3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. 
4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. 
5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM NEDİR NASIL KAYIT YAPILIR: Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

 

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