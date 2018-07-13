  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bilsem sonuçları bireysel sonuç sorgulama ekranı MEB

Bilsem sonuçları bireysel sonuç sorgulama ekranı MEB

BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Binlerce veli ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasında yayınlanacak BİLSEM sonuçlarına kilitlendi. Nisan ve haziran aylarında yılda 2 kez yapılan BİLSEM sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Sonuç açıklamasının ardından Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-07-2018 14:25 - Güncelleme: 13-07-2018 14:25

BİLSEM sonuçları açıklanıyor, peki BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilecek? Yılda iki kez nisan ve haziran aylarında yapılan üstün yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavı 6 Haziran'da yapılmıştı. Bugün ise MEB resmi sayfasında BİLSEM bireysel sonuç değerlendirmesi veli ve öğrencilerin erişimine açılacak. Henüz BİLSEM sonuç açıklama saatine dair resmi bir açıklama yok. 

Bireysel değerlendirme sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine sürdürebilecek. 2 Nisan- 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları bugün http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

Bilsem sonuçlarının açıklanacağı saatle ilgili henüz bir bilgi verilmedi ancak sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

BİLSEM NEDİR NASIL KAYIT YAPILIR: Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR: Bilsem'lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.

Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem' de, öğlenci ise sabah Bilsem' de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30' unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bilsem sonuçları bireysel sonuç sorgulama ekranı MEB haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro