Bilsem sonuçları bireysel sonuç sorgulama ekranı MEB

BİLSEM sonuçları açıklanıyor, peki BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilecek? Yılda iki kez nisan ve haziran aylarında yapılan üstün yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavı 6 Haziran'da yapılmıştı. Bugün ise MEB resmi sayfasında BİLSEM bireysel sonuç değerlendirmesi veli ve öğrencilerin erişimine açılacak. Henüz BİLSEM sonuç açıklama saatine dair resmi bir açıklama yok.

Bireysel değerlendirme sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine sürdürebilecek. 2 Nisan- 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları bugün http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

Bilsem sonuçlarının açıklanacağı saatle ilgili henüz bir bilgi verilmedi ancak sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

BİLSEM NEDİR NASIL KAYIT YAPILIR: Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR: Bilsem'lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.

Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem' de, öğlenci ise sabah Bilsem' de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30' unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.