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BİLSEM sınav sonuçları sorgu sayfası- 2018 Grup Tarama sayfası

BİLSEM sınav sonuçları sorgu sayfası- 2018 Grup Tarama sayfası

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuç sayfasında bugün erişime açılacak. MEB BİLSEM sonuçları için saat belirtmedi. Bireysel zeka testi sonuçlarına göre alınacak öğrenciler BİLSEM sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından öğrenecek. Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçlarına itiraz ise 16 Mart'tan sonra yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 11:15 - Güncelleme: 16-03-2018 11:15

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası Milli Eğitim Bakanlığı erişime açtı. Binlerce öğrencinin girdiği BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC şifresi şifresi ile sorgulanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu -BİLSEM itirazları ise 16 Mart'tan sonra başlayacak. 

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 9 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR: Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 – 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan “gözlem formu” listesiyle aday gösterilmektedir.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Bireysel değerlendirme, Genel, Zihinsel, Resim ve Müzik alanlarında yapılacak olup, buna ilişkin itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları www.meb.gov.tr yayınlamasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde T.C. Kimlik Numarası, İmza ve Adres Bilgilerinin bulunduğu itiraz dilekçesiyle öğrenci velisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonlarına yapılacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonları itirazları değerlendirdikten sonra itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün basına verdiği bilgi doğrultusunda, Grup Tarama Sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonrası gerçekleştirilecek olan, Bireysel Değerlendirmede de ortalamanın üzerinde sonuç alması halinde Bilim Sanat ve Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün açıklaması;

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilere uluslararası standartlara sahip testler uygulanacak. Bu testlerde yapılan bireysel değerlendirme sonunda, ortalamanın üstünde puan alanların tümü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.”

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR: Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR: Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir

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