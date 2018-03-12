BİLSEM sınav sonuçları MEB yeni sonuç takvimini açıkladı

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak MEB yeni sınav sonucu açıklaması yaptı. Binlerce öğrencinin girdiği tablet ile yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu 16 Mart cuma günü açıklanacak. Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC şifresi şifresi ile sorgulanacak.

BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takviminde yer alan tarihte açıklanmayınca merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM sınav sonuçlarının telafi uygulaması nedeniyle gelecek hafta yayınlanacağını duyurdu. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman hangi gün yayınlanacak? İşte, velilerin merakla beklediği sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

"2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur."

MEB, 2018 iş takviminde BİLSEM sonuçlarının 9 Mart Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavları 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacını taşıyan BİLSEM sonuçları, öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR: Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.