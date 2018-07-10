BİLSEM bireysel sınav sonucu sorgulama TC ile giriş-MEB

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanması için artık kritik günler, heyecan dorukta. Binlerce özel yetenekli öğrencinin girdiği BİLSEM bireysel sınav sonuçları açıklama tarihi MEB açıkladı. 21 Haziran'da açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları 13 Temmuz cuma günü, saat 14.00'ten sonra açıklanacak. Sınavı başarılı olan öğrenciler genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanacak.

SONUÇ TAKVİMİ DEĞİŞTİ: Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

21 Haziran itibariyle açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü öğrencilerin erişimine açılacak.

BİLSEM NEDİR NASIL KAYIT YAPILIR: Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.