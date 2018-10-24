Bill ve Hillary Clinton çiftine suikast girişimi! Evlerinin önünde bomba bulundu

Son seçimde ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton ve eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'ın New York’taki evlerinin yakınında el yapımı patlayıcı bulundu.

POSTA KUTUSUNA YERLEŞTİRİLMİŞ: FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde çiftin evinin yakınında bulunan şüpheli paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu duyuruldu. Yetkililer, cihazın bir boru bombasına benzediğini ve bir posta kutusunda bulunan paketin içinde olduğunu söyledi.