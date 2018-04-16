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Bill Gates'ten korkutan uyarı: Ekonomik kriz çıkacak!

Bill Gates'ten korkutan uyarı: Ekonomik kriz çıkacak!

Microsoft’un kurucusu milyarder işadamı Bill Gates, ABD’yi yakın zamanda bir ekonomik krizin beklediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 16:29 - Güncelleme: 16-04-2018 16:29

Bill Gates, sosyal paylaşım sitesi Reddit’te katıldığı “bana istediğini sor” etkinliğinde, ABD’nin bir kez daha büyük bir ekonomik kriz yaşayıp yaşamayacağı sorusuna, 'Evet. Ne zaman olacağını bilemiyorum ama bu kesinlikle olacak' diye cevap verdi.

2007 – 2008 yıllarında patlayan kriz önce yalnız ABD mortgage piyasasını etkilemiş, daha sonra bir büyük durgunluğa dönüşmüştü. Küresel piyasalarda yıllarca etkisi hissedilen kriz, ekonomistlere göre “Büyük Buhran”dan bu yana görülmüş en büyük ekonomik kriz olarak tanımlandı.

"HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREK": Gates, olası bir krize hazırlıklı olmamız gerektiğini söylerken, ekonomik gerileme dönemlerinden geri dönme konusunda insanlığın başarılı olduğunu ekledi.

“Çalkantılı bir dönem öngörmeme rağmen, yenilik ve kapitalizmin durumu, insanlar için, her yerde düzelteceğine inanıyorum” dedi.

Ocak ayından TIME dergisinde iyimser bir makalesi yayınlanan makalesinde, “ABD’nin gençleri, ebeveynlerinden daha iyi bir ekonomik durumda olacaklar” diyen Warren Buffet’a atıfta bulunan Gates, “Warren (Buffet) daha önce bu konudan bahsetmişti ve O bu konuya benden çok daha hakim” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 17:05 AB'ye üye 28 ülkenin dışişleri bakanlarının, toplantı sonunda kabul ettikleri ortak bildiride "Türkiye'nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu.."

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