Bill Gates'de kehanetini açıkladı 6 ayda 30 milyon insan ölecek!

Microsoft'un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'ten korkutan bir açıklama geldi. 30 milyon insanın 6 ay içinde öleceğini söyledi. İşte dünyayı şoke eden Gates'in kıyamet senaryosu...
İnsanoğlunu tehdit eden olası kıyamet senaryolarından birisi olan küresel bir salgın hastalık milyarder işadamı Bill Gates tarafından da dile getirildi.
Gates, küresel bir salgın hastalığa karşı insanoğlunu uyardı. Bill Gates'e göre bu teori, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebilir. Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığını daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir.
Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden fizik dehası Stephen Hawking, çalışmalarıyla asla unutulmayacak. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...
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