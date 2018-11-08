Bill Gates geleceğin tuvaletini tanıttı! 200 milyon dolarlık proje

Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. Melinda'nın (eşi) yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim" ifadesini kullandı.

200 milyon dolarlık projeler

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor.

Dışkı gübreye dönüşüyor!

Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor. Yeni projede tuvaletler kanalizasyona ve suya hiçbir şekilde ihtiyaç duymuyor. Sistem kimyasallar sayesinde dışkıyı gübreye dönüştürüyor.

Microsoft'un sahibi olan Bill Gates önderliğindeki Gates Vakfı, kirli suların içilebilmesini sağlayan bir makine üretme projesine sahipti. Janicki İşleyicisi olarak adlandırılan makine, lağım sularını içme suyu, elektrik ve gübre olarak kullanılan steril bir küle dönüştürüyor. Sistem, Janicki operatörünün belirlediği ücret karşılığında lağım pisliğini satın aldıktan sonra maliyetinin şebekeye elektrik satarak karşılaması üzerinden yürüyecekti.

Bill Gates 2015 yılında da üretimine başlamak istediği bu makineyi tanıtırken lağım sularından arıtılan bir bardak suyu içmiş ve bu olay bütün dünyada yankı uyandırmıştı.