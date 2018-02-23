Bill Gates bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates katıldığı bir programda bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde. Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a kaptıran Gates bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı. Twitter

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Peki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler... Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Son yıllarda üst üste dünyanın en zengin kişisi şeçilen Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor. Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor. Twitter

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Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor. Twitter

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