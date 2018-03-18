Bilinmeyen fotoğraflarla Çanakkale Zaferi'nin 103 yılı...

Bugün 18 Mart... Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü... Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı... Kimi fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkarken, kimileri de çok az biliniyordu... Bir milletin adeta yeniden doğduğu yer olan Çanakkale'de Mustafa Kemal, askerlerini şanlı direnişe ve şanlı zafere şöyle hazırlıyordu: "Karşımızdaki düşmanı tamamen yok etmekten ibaret olan görevimizi yerine getirmek için sahip olduğumuz kuvvetlerden başka kuvvet istemek, Kirte bölgesinde ve vatanın diğer sınırlarında meydana gelen muharebeleri hatırlamamaktan ileri gelebilir. Benimle beraber burada savaşan tüm askerler kesinlikle bilmelidir ki sorumluluğumuza bırakılan vatan ve namus görevini tamamen yerine getirmek için bir adım bile geri gitmek yoktur. Bu sırada uyku ve istirahat aramanın ve bu istirahatten yalnız bizim değil bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına, düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine şüphe yoktur." ifadelerini kullanıyor. Fotoğrafta; Anafartalar Komutanı Miralay Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen misafirleriyle görülüyor,,,