Bilinçsizce alınan antibiyotiklerin tehlikesi büyük

Kış aylarında sık olarak ortaya çıkan hastalıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Aslında yapılan araştırmalarda kişiyi hasta edenin soğuk hava değil; mikropların yayılma alanı olan sıcak ve kapalı ortamların olduğunu gösteriyor.

Akılcı antibiyotik kullanımı: İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M.Atakan Canbulat, hastalıklardan korunmak için bilinçsizce alınan ve doktor onayı olmadan kullanılan antibiyotiğin yarardan çok zararlı olabileceğine dikkat çekerek, "Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplumda gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilememekte ve belki de hasta kaybedilmektedir. Uygun antimikrobiyal tedavi; sağ kalım, komplikasyon ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

Etkisiz hale gelir

Dr. Canbulat şu bilgileri verdi: “Bu anlamda ideal antibiyotik kullanımı için; doğru tanı sonrası doğru antibiyotik; en uygun yoldan, etkin dozda, optimum aralıklarla, uygun süreyle verilmelidir. Doğru antibiyotik kullanımı için, mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır.”