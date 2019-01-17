Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Sebze ve meyvelerde sağlıklı olan mı yoksa böcek ilacı sıkılmış olan mı? Lezzetli mi, yoksa tatsız mı? Temiz mi, kirli mi? İyi mi, kötü mü? Ama tüm tüketiciler için en önemlisi: Buna fazladan ödemeye değer mi?

Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Hepimize olmuştur. Market raflarının arasında dururken kendimizi içinde bulduğumuz ikilem: Organik sertifikalı ürünü mü tercih etmeliyim yoksa sertifikası olmayan daha uygun fiyatlı ürünü mü?

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Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Bu soru bir çok anlama gelebilir. Mesela sağlıklı olan mı yoksa böcek ilacı sıkılmış olan mı? Lezzetli mi, yoksa tatsız mı? Süslü mü, yoksa sade mi? Temiz mi, kirli mi? İyi mi, kötü mü? Ama tüm tüketiciler için en önemlisi: Buna fazladan ödemeye değer mi?

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Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Araştırmalar değmediğini işaret ediyor. Yüksek fiyat mutlaka yüksek kalite getirmiyor. Tüketicilere organik ürünün diğer seçeneklere göre daha pahalı olması doğal gelecektir. Tüketici raporlarının sonuçlarına göre, ortalama organik bir ürünün tezgahtaki fiyatı, standart ürün fiyatının bir buçuk katı. Organik bir ürünün toptancıdaki satış fiyatı ise normal ürünün üç katından daha fazla.

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Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Fiyat farkı sadece kullanılan organik üretim tekniklerinden kaynaklanmıyor. Tüketici aynı zamanda organik ürünü üreten ‘marka’ya da para ödüyor. Sonuç olarak ‘organik’ aynı zamanda ‘lüks’ demenin sadece başka bir yolu.

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