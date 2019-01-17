Bilime göre organik sebze-meyve sadece para tuzağı

Bu soru bir çok anlama gelebilir. Mesela sağlıklı olan mı yoksa böcek ilacı sıkılmış olan mı? Lezzetli mi, yoksa tatsız mı? Süslü mü, yoksa sade mi? Temiz mi, kirli mi? İyi mi, kötü mü? Ama tüm tüketiciler için en önemlisi: Buna fazladan ödemeye değer mi?



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