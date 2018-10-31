Bilim insanlarından korkutan Bitcoin sözleri

Geçtiğimiz yıl yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Bitcoin bir türlü eski günlerine geri dönemiyor. Değer kaybı ile yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen Bitcoin bu sefer bilim dünyasının merceğinde.Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

2033 YILINA GELİNDİĞİNDE OLUMSUZ ETKİ EDECEK

Araştırma 'journal Nature Climate Change'da yayınlandı.Aynı çalışmaya göre, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin 2033 yılına gelindiğinde gezegenimizin iklimine olumsuz etki edecek seviyeye ulaşacağının altı çizildi.