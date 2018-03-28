Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

ABD'li bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olması umuluyor.

Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

ABD'li bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olması umuluyor. Araştırmacılar, uzun zamandır yoğun, birbirine bağlı dokular olarak kabul edilen yapının aslında "interstisyum" adı verilen bir dizi sıvı dolu bölmelerden oluştuğunu ve vücudun en büyük organlarından biri olduğunu keşfetti.

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Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, derinin altındaki bu bölmeler, aynı zamanda bağırsak, akciğer, damarlar ve kasların dışındaki zarlarda da bulunuyor ve güçlü ve esnek proteinler vasıtasıyla bir ağ oluşturuyor.İnterstisyum, aslında vücudun en büyük organlarından biri olmasına karşın daha önce bulunamamıştı.

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Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

Buluşu yapan araştırma ekibi, bu bölmelerin dokuları hasar almaktan korumak için bir "darbe emici" görev üstleniyor olabileceğini belirtti. Mount Sinai Beth Israil Tıp Merkezi'ndeki doktorlar David Corr-Loce ve Petros Benias, bir hastanın safra kanalında kansere dair izler ararken interstisyum ile karşılaştı.

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Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

Gördükleri boşlukların insan anatomisi hakkında bilinenlerle uyuşmadığın fark eden doktorlar New York Üniversitesi Pataloji Uzmanı Neil Theise'ye danıştı. Uzmanlar, insan dokularını gözlemlemekte kullanılan yöntemlerin dokulardaki sıvıyı çekmesi nedeniyle interstisyumların gözden kaçırıldığını belirtti.

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