Bilim insanları yeni Bir 'organ' keşfetti!

ABD'li bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olması umuluyor. Araştırmacılar, uzun zamandır yoğun, birbirine bağlı dokular olarak kabul edilen yapının aslında "interstisyum" adı verilen bir dizi sıvı dolu bölmelerden oluştuğunu ve vücudun en büyük organlarından biri olduğunu keşfetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, derinin altındaki bu bölmeler, aynı zamanda bağırsak, akciğer, damarlar ve kasların dışındaki zarlarda da bulunuyor ve güçlü ve esnek proteinler vasıtasıyla bir ağ oluşturuyor.İnterstisyum, aslında vücudun en büyük organlarından biri olmasına karşın daha önce bulunamamıştı.