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Bilim insanları yanmayan ve su geçirmeyen ahşap teknolojisini geliştirdi

Bilim insanları yanmayan ve su geçirmeyen ahşap teknolojisini geliştirdi

Kimyasal maddelerden üretilen yanmayan ve su geçirmeyen ahşap geliştirildi. Bilim insanları, gelecekte çok işe yarayacağını belirttiği bu teknolojiyi sentetik ahşap adıyla duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:19 - Güncelleme: 24-10-2018 11:19

Bilim insanlarının ürettiği sentetik insan organları büyük yankı uyandırırken durmak bilmeyen bilimsel gelişmelere bu sefer ise sentetik ahşap katıldı. Kimyasal maddelerden üretilen sentetik ahşapın su geçirmemesi ve yanmaması oldukça ilgi çekici.

Karides ve Yengeç kabuklarından faydalanıldı
Sentetik ahşabı geliştirmek için bir polimer reçine solüsyonuna karides ve yengeç kabuklarından edinilen bir tutam kitosan eklendi. Ardından solüsyonu dondurarak kuruttular ve ortaya kitosanla desteklenmiş küçük gözenekleri ve kanallarla dolu bir yapı çıktı.

Bilim insanları daha sonra reçineyi 200 dereceye ulaşan sıcaklıklarda pişirdiler ve güçlü kimyasal bağların oluşmasını sağladılar. Ortaya çıkan materyal, Hefei’de bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’de materyal kimyageri olarak görev yapan ve araştırmanın da yazarı olan Shu-Hong Yu’ya göre ahşap kadar sağlam.

Oldukça zor alev alıyor
Yu’ya göre dondurarak kurutma işleminin daha hızlı yapılması kanalların ve gözeneklerin daha da küçük olmasını sağlıyor ve bu da ortaya daha güçlü bir materyal çıkarıyor. Ekibin ulaştığı sonuca göre pişirme işleminin daha yüksek derecelerde yapılması reçine içerisindeki bağların kuvvetini artırıyor; bu da materyali güçlendiriyor. Bu yeni materyalin oluşması için doğal ahşabın aksine yıllar gerekmiyor. Sentetik ahşap ayrıca su geçirmiyor ve çok zor alev alıyor.

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