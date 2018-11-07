Bilim insanları 'uzaylıların uydusu' iddialarına yanıt verdi

Oumuamua adlı, uzaya savrulmuş devasa bir kurabiyeye benzeyen bir gök cismi göründükten sonra ilginç yorumlar gelmişti. O cismin ilk yıldız lararası seyahat eden asteroit olduğu ortaya çıktı. Neden şeklinin böyle olduğu ve neden alışılmışın dışında bir yörünge izlediğine dair sorulan sorulara cevap vermeye çalışan bir araştırmacı grubu, olası açıklamalar arasında "Uzaylılar yapıp yollamış olabilir" seçeneğini eklemişlerdi.

Başka bir yıldız sisteminden fırlamış olabilir

Bilim insanları bu konuda pek tatmin olmuşa benzemiyorlar. Alan Fitzsimmons adında Queens Üniversitesi'nde çalışan bir astrofizikçi, uzaylı yaşamının onu da heyecanlandırdığını ancak bunun doğru kanıt olmadığını söyledi. Asteroitin başka bir yıldız sisteminden fırlamış, kuyruklu yıldız gövdesine benzer bir yapı olduğunun doğrulanmış olduğunu söyledi.