Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Dünya Manyetik Modeli'nin 2020 yılında güncellenmesini bekleyen bilim insanları, çalışmaları neticesinde taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gözler önüne serdi. Yer değiştiren Manyetik Kuzey Kutbu'nun etkileri üzerine de açıklama yapan araştırmacılar, yaşanacak tehlikeleri ön gören bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...
Dünya'nın kabuğunun merkezinde çekirdek yer alıyor. Çekirdek ise içi sıvı demirle dolu bir katman olarak biliniyor.
Manyetik Kuzey Kutbu her yıl Kanada'dan Sibirya'ya doğru yön değiştiriyor. Fakat yapılan yeni araştırmalar taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gösteriyor.
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