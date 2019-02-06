Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Manyetik Kuzey Kutbu her yıl Kanadan'dan Sibirya'ya doğru yön değiştiriyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar beklenmedik gelişmelerin yaşandığını gözler önüne serdi.

Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Dünya Manyetik Modeli'nin 2020 yılında güncellenmesini bekleyen bilim insanları, çalışmaları neticesinde taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gözler önüne serdi. Yer değiştiren Manyetik Kuzey Kutbu'nun etkileri üzerine de açıklama yapan araştırmacılar, yaşanacak tehlikeleri ön gören bir mesaj yayınladı. İşte detaylar...

116
Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Dünya'nın kabuğunun merkezinde çekirdek yer alıyor. Çekirdek ise içi sıvı demirle dolu bir katman olarak biliniyor.

216
Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Çekirdek içerisindeki sıvı demir sürekli olarak hareket halinde bulunuyor. Bu hareket Dünya'nın manyetik kutuplarının sürekli olarak yer değiştirmesine sebep oluyor.

316
Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Manyetik Kuzey Kutbu her yıl Kanada'dan Sibirya'ya doğru yön değiştiriyor. Fakat yapılan yeni araştırmalar taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gösteriyor.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro