Bilim insanları uyardı! Kuzey Kutbu hızla Rusya'ya ilerliyor

Manyetik Kuzey Kutbu her yıl Kanadan'dan Sibirya'ya doğru yön değiştiriyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar beklenmedik gelişmelerin yaşandığını gözler önüne serdi.

Dünya Manyetik Modeli'nin 2020 yılında güncellenmesini bekleyen bilim insanları, çalışmaları neticesinde taşınma sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını gözler önüne serdi. Yer değiştiren Manyetik Kuzey Kutbu'nun etkileri üzerine de açıklama yapan araştırmacılar, yaşanacak tehlikeleri ön gören bir mesaj yayınladı. İşte detaylar... Twitter

Facebook 1 16

Dünya'nın kabuğunun merkezinde çekirdek yer alıyor. Çekirdek ise içi sıvı demirle dolu bir katman olarak biliniyor. Twitter

Facebook 2 16

Çekirdek içerisindeki sıvı demir sürekli olarak hareket halinde bulunuyor. Bu hareket Dünya'nın manyetik kutuplarının sürekli olarak yer değiştirmesine sebep oluyor.

Twitter

Facebook 3 16