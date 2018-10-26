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Bilim insanları meme kanserinin sebepleri hakkında yeni veriler elde etti

Bilim insanları meme kanserinin sebepleri hakkında yeni veriler elde etti

Walter and Eliza Hall Institute'de görevli bilim insanları, meme bezlerinin ergenlik döneminde ve sonrasında büyümeye başlamasını tetikleyen yapıyı keşfettiklerini açıkladılar.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:52 - Güncelleme: 26-10-2018 08:52

Walter and Eliza Hall Institute'de çalışan bilim insanları, meme bezlerinin ergenlik döneminde ve sonrasında büyümeye başlamasını tetikleyen nedenler hakkında araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bilim insanlarının verilerine göre FoxP1 isimli protein, yıllar boyunca 'uyur' vaziyette vücutta bulunan meme bezlerindeki kök hücrelerin 'uyanmasına' sebep olduğu açıklandı.

 Öğrenilmek istenen şey ise kök hücrelerin meme bezlerindeki büyüme sürecinin meme kanserine olan etkisini anlamak. Bu sayede gelecekte meme kanserine dair önemli gelişmeler yaşanabileceği düşünülüyor.

Kanser, meme bezlerinde oluşur
Kanser hücreleri genellikle sütün üretildiği meme bezlerinde ortaya çıkıyor ve bu bölgede yaşanan her türlü olay aslında kanserin anlaşılmasını ve tedavisini de doğrudan etkiliyor.

Meme bezindeki kök hücreler yaşam boyunca büyük ölçüde uykuda oluyorlar. Ancak özellikle ergenlikte bu meme bezi kök hücrelerinde bir hareketlenme oluyor. FoxP1 isimli protein, meme bezinde bulunan kök hücrelerin uyumasını sağlayan diğer bazı proteinleri baskılayarak kök hücrelerin uyanmasına ve hızla büyümesine sebep oluyor.

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