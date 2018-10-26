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Bilim insanları açıkladı: Uzun boylu insanların kansere yakalanma riski daha fazla!

Bilim insanları açıkladı: Uzun boylu insanların kansere yakalanma riski daha fazla!

Yapılan araştırmalara göre uzun boylu insanlar vücutlarında daha fazla doku bulundurduğu için kansere yakalanma risklerinin kısa boylu insanlara göre daha fazla olduğu kanıtlandı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 05:00 - Güncelleme: 26-10-2018 05:00

Çağımızın en ciddi hastalıklarının başında kanser gelir. Pek çok kanser çeşidinin tedavisi mümkün olsa da kansere yakalanmaktan kaçamayabiliriz. Örneğin işlenmiş gıdalardan uzak durup tütün mamülleri tüketmekten kaçınırsak kansere yakalanma riskiniz düşer. Ancak boyunuz uzunsa kanser olma riskiniz kısa boylu insanlara göre daha fazla olur.

Kansere yakalanma riski boya göre doğru orantılı
Yapılan habere göre Proceedings of The Royal Society B’de yayınlanan bir araştırma sonucu, insanların kansere yakalanma riskinin, boylarının uzunlukları ile paralel bir şekilde artış gösterdiğini ortaya çıkardı.

10 cm uzun boy yüzde 10 kanser riski demek
Farklı boylara sahip kadınlar ve erkekler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 10 santimetrelik bir boy uzunluğu, kansere yakalanma riskinin ortalama %10 daha yüksek olmasına neden oluyor. Bilim insanları, elde ettikleri verilerle uzun boylu insanların daha fazla kansere yakalanma riski taşıdıklarını fark ettiler.

 

 

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