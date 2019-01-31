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Bilim insanları açıkladı! Kadınlarda stres kilo yapıyormuş

Bilim insanları açıkladı! Kadınlarda stres kilo yapıyormuş

İsveç'te yapılan bir araştırma iş yerinde stresli olan kadınların kilo aldığını ortaya çıkardı. Ancak aynı durum erkeklerde aynı etkiyi yaratmıyor.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 03:35 - Güncelleme: 31-01-2019 03:35

İsveç'nin Gothenburg Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, iş yerlerinde stres yaşayan kadınlar 10 ila 20 yıl içinde bu stres yüzünden kilo alıyor. 3 bin 872 kişinin incelmediği araştırmaya göre, erkeklerde ise aynı stresin yaşanması durumunda dahi bu durum gözlemlenmedi. 

Araştırmanın lideri olan Sofia Klingberg, ülke basınına yaptığı açıklamada iş yerindeki stresinin kadınlara kilo aldırırken erkeklerde bu şekilde sonuçlanmamasını kadınların evdeki sorumluluğunun daha büyük olmasına bağlıyor. 

1985 yılından beri toplanan verileri inceleyen ekip 30 ile 40 ve 50 ila 60 yaş aralıklarındaki kişileri mercek altına aldı.  

Araştırmanın başında katılımcı erkeklerin yüzde 39'unda obezite tespit edilmişti. Kadın katılımcılarda ise bu oran yüzde 27 olarak belirlenmişti. 

10 yıl sonra aynı grup ile yapılan araştırmada kadınların yüzde 33.5'i, erkeklerin ise yüzde 26'sının eski kilolarına oranla yüzde 10 veya üzeri kilo aldıkları saptandı.

Araştırma journal International Archives of Occupational and Environmental Health'te yayınlandı.

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