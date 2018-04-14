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Bilim insanları açıkladı: Alkol kullanımı ömrü kısaltıyor!

Bilim insanları açıkladı: Alkol kullanımı ömrü kısaltıyor!

19 ülkeden 599 bin 912 kişinin alkollü içki tüketme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanlarına göre, her gün bir bardak alkollü içki bile insan ömrünü 6 aya kadar kısaltabilir.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 16:15 - Güncelleme: 14-04-2018 16:15

Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırmada bilim insanları, ölüm riski oluşturmayacak alkol tüketme sınırını haftada 5 büyük bira ya da 5 kadeh alkol oranı yüksek şarap (100 gram) olarak tespit ederek, az da olsa alkol tüketiminin kalp damar rahatsızlıkları riskini artırdığını vurguladı.

Bilim insanları, araştırmada, haftada 5 ila 10 bardak alkollü içecek tüketmenin insan ömrünü 6 aya, 18 bardak ve üstünde alkollü içki tüketmenin de 5 yıla kadar kısaltabileceğini tespit etti.

“ALKOL TÜKETMENİN SAĞLIK AÇISINDAN YARARI YOK”:  Araştırma sonuçlarının az alkol tüketiminin iyi olduğu argümanını tartışmaya açtığını kaydeden bilim insanları, haftalık 100 gram alkol tüketiminin, felç riskini yüzde 14, yüksek tansiyon riskini yüzde 24, kalp krizi riskini yüzde 9, aort anevrizması (damar genişlemesi) riskini yüzde 15 artırdığını bildirdi.

Sheffield Üniversitesinden kardiovasküler profesörü Tim Chico, çalışmanın alkol tüketiminin sağlık açısından hiçbir yararı olmadığını gösterdiğini söyledi.

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