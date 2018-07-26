Bilim adamları uyarıyor: Marihuana faydalı değil!

Bilim insanlarına göre uyuşturucu etkisi olan otların kullanımının olumlu imaja sahip olması, ilacın ticarileştirilmesi ve agresif pazarlama teknikleriyle ilişkili. ABD'de yürütülen bir araştırmaya göre, yetişkinlerin ezici çoğunluğu marihuana ya da esrar türü uyuşturucuların insan sağlığına en az bir faydası olduğunu düşünüyor. Bilim insanları ise bu tür bir kanıya yol açacak herhangi bir kanıt bulunmadığının altını çiziyor.
Marihuananın büyük laboratuvarlar kurarak yatırım yapan şirketlerin baskısıyla Batı ülkelerinde yasallaşmaya başlaması, ana akım medya tarafından sıklıkla görmezden gelinse de tartışmaları tetiklemiş durumda. Uyuşturucu etkiye sahip olan bu tür otların kullanımının yaygınlaşmasının, sigaranın piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda, zararlarına ilişkin çalışmaların sigara tekelleri tarafından bastırılmasına benzer bir çizgi izlediği kaydediliyor.
‘Annals of Internal Medicine' dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre ABD'lilerin ezici bir çoğunluğu yeterli kanıt olmamasına rağmen otun insan sağlığına yararları olduğuna inanıyor. İnternet üzerinden yapılan ve 9 bin kişinin katıldığı araştırmada sorulara yanıt verenlerin yüzde 81'inin belirtilen bağlamda marihuana ve esrara ilişkin olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlendi.
Katılımcıların yüzde 66'sı bu uyuşturucuları çeşitli şekillerde tüketmenin ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğunu, yüzde 48'i ise epilepsi ve kısaca MS olarak bilinen multiple-skleroz hastalıklarında otun yararlı olabileceğini söyledi.
Ankete katılanların nerdeyse yarısı marihuana ve esrarın, depresyon, anksiyete ve stres gibi sorunların tedavisinde yardımcı olduğu yanıtını verdi.
Araştırmayı yürüten bilim insanları ise bu ‘yaraların' çoğunun herhangi bir bilimsel kanıtla desteklenmediğine dikkat çekti.
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