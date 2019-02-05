Bilim adamları araştırdı kısa insanlar uzunlara göre daha sinirli oluyor

ABD'de bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kısa erkekler kendini daha az güçlü hissediyor. Kısa erkeklerin şiddetli saldırı veya suça karışma ihtimali diğerlerine göre üç kat daha fazla.

Atlanda'daki Hastalık Kontrol Merkezi'nde yapılan araştırmada yaşları 18 ila 50 arasında olan 600 erkek, kişisel imaj, uyuşturucu, şiddet ve suça ilişkin davranışları önleme konusunda gözlemlendi.



Buna göre kendilerini daha az 'erkeksi' hissedenler daha fazla saldırgan olma eğiliminde. Euronews'in haberine göre Oxford Üniversitesi'nde daha önce yapılan bir araştırmada 'Napoleon Kompleksi' olarak da bilinen 'Kısa Adam Sendromu'nun günümüzde de geçerli olduğu ortaya konulmuştu.

Uzmanlara göre, kısa insanlar kendilerini tehlikeye daha açık hissediyor ve yüksek paranoya seviyesine sahipler. Bu durumda kısa erkeklerin silahla saldırma ve yaralanmayla sonuçlanacak olaylara karışma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.