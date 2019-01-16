Bilim açıkladı: Aşksız hayat çok bayat

Sevmek ve aşık olmak insanın mayasında var. Hatta bu duygular mantığımızın da önüne geçebiliyor. Bilim insanlarına göre aşksız bir hayat sadece sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tehlikeli bir hale de gelebilir.

Bilim açıkladı: Aşksız hayat çok bayat

Her an, her yerde aşka rastlamak mümkün. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, aşkı bilmeyen ve tanımayan hiçbir kültür, hiçbir topluluk mevcut değil. Peki, bu kadar yaygın olan ve hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez kapıldığı bu duygu tam olarak nedir? Nasıl tarif edilebilir? Neden aşık oluruz? Bilim insanları, ancak 1980'li yıllardan itibaren bu soruların yanıtını aramayı akıl edebilmiş. Psikologlar, nörologlar ve sosyologlar farklı açılardan inceledikleri aşka dair ilginç cevaplara ulaşmış.

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Bilim açıkladı: Aşksız hayat çok bayat

Hintli bilim insanı Krishna Seshadri'ye göre aşk, nöropeptit ve nörotransmitterlerin karışımından oluşan bir "kokteyl” niteliğinde. Seshadri, bu kokteylin farklı aşmalar katederek beynin pek çok bölgesini aktif hale getirdiğini, bu esnada vücudun adeta bir hormon seline kapıldığını savunuyor.

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Bilim açıkladı: Aşksız hayat çok bayat

Her şey, bir insanın bizim için birden bire son derece önemli hale gelmesiyle başlıyor. Bizim için eşi benzeri olmayan bu kişinin gülüşü harika, dünyaya bakış açısı çok özel, espiritüel ve elbette çok güzel ya da yakışıklıdır. Onunla sohbet etmek bizi rahatlatır. Kısacası, o mükemmel biridir!

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Bilim açıkladı: Aşksız hayat çok bayat

Bu safhada gözümüz o kişiden başkasını görmez. Onun yaptığı her şeyi büyük bir dikkatle izleriz. Olumlu yönlerini büyütür; olumsuz özelliklerini de ya tümüyle görmezden gelir ya önemsiz olarak algılarız. Etrafımızdaki diğer insanların, bu uçarı ruh halimizden ne kadar rahatsız olduğunu ise çoğu kez farketmeyiz.

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