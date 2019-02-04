Bilgisayarında baldızının çıplak fotoğrafları bulunan enişteye 28 yıl hapis cezası

Olay geçen yıl Şubat ayında meydana geldi. Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan 33 yaşındaki M.A.; 18 yaşından küçük baldızı B.K.'ye ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine; hakkında "çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu yargılanan sanık M.A. hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Küçük kızın annesi kararın ardından, M.A. ile halen evli olan diğer kızının boşanması ve sanıktan olan torununun soyadını değiştirmek için hukuk mücadelesi vereceklerini belirtti.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın son celsesinde sanık hakkında karar verildi. Karardan önce son sözü sorulan M.A. iddiaları kabul etmeyerek suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti M.A’nın söz konusu suçu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek sanığa, çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından toplamda 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

“Adalet yerini buldu sıra torunumu o soy isminden kurtarmakta” Kararın ardından konuşan mağdur kızın annesi A.K. yaşadıkları süreci anlattı. Kızının yaklaşık 1 sene boyunca damadı tarafından tehdit edilerek taciz edildiğini yaklaşık 1 yıl da hukuk mücadelesi verdiklerini kaydeden anne, kararın kendilerini son derece memnun ettiklerini söyledi.

Mağdur anne A.K. evladı gibi gördüğü damatları tarafından kendilerine yaşatılan üzücü olayı anlattı.

  • Güncel 04 Şubat 2019 10:48
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