Bilgisayarı bırak yemeğe gel diyen babasını öldürdü

Daniel Chapman, ailesinin kendisini akşam yemeğine çağırması üzerine oyun oynadığı belirterek yemeye gelemeyeceği söyledi. Aldığı cevaba sinirlenen baba, oğluna yaşamak için başka bir yer bulmasını söyledi ve interneti kapattı. Daha sonra oğlunun odasına giden baba Chapman, oğluna ait bilgisayarın kablolarını sökmeye başladı ve bunun üzerine deliye dönen Daniel'in, yatağının yanında bulunan avcı bıçağını eline alarak babasını sırtından bıçakladı. Daniel daha sonra mutfağa annesi Elaine Bell'in yanına giderek, babasını bıçakladığını söyledi.

Bell'in, Avusturalya'da kullanılan acil servis numarası yerine memleketi İngiltere'de kullanılan acil servis numarasını araması nedeniyle ambulansın Chapmanlar'ın güneybatı Sidney'de bulunan Moorebank'deki evlerine ulaşmakta geç kaldığı aktarıldı.

Duruşmada konuşan bir psikiyatrist, New South Wales Yüksek Mahkemesi'ne Daniel Chapman'ın otizm spektrum bozukluğu olduğunu söylerken, Chapman'ın olay yaşanmadan iki hafta önce Prozac isimli antidepresan ilacını almayı bıraktığını ve bu sebeple sinirli hissetmiş olabileceğini ifade etti.

Bilgisayardan kalkmıyordu

Mahkemede Chapman'ın video oyunları bağımlısı olduğu ve günde 20 saat oyun oynadığı aktarıldı. Müvekkilinin akıl sağlığı sorunları olduğunu belirten avukat Greg Smith, Chapman'ın babasını bıçakladıktan saatler sonra polislere onun iyi olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Chapman'ın geçmişte bilgisayar oyunları bağımlısı olduğunu ve şu an eve dönmek ve demircilik yapmak istediğini aktaran Smith, "O korkunç bir şey yaptı. Babasını öldürdü. Babasını öldürmeyi istememişti. Ne yaptığının şu anda farkına varıyor ve bu yüzden hapiste suçluluk çekiyor" ifadelerini kullandı. Chapman'ın adam öldürülme suçundan 17 Kasım'da hüküm giymesi bekleniyor.