Bilgisayar Mühendisliği taban ve tavan puanı 2018 4 yıllık üniversite sıralaması

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Hayalindeki üniversiteye girmek için doğru tercih yapacak öğrenciler için tercih süreci 7-14 Ağustos arasında yapılacak. Peki 4 yıllık olan Bilgisayar Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var, 2018 üniversite Bilgisayar Mühendisliği taban- tavan puanları ve başarı sıralaması kaç?

4 yıllık bölüm Bilgisayar Mühendisliği taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi haberimizde. TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK: ÖSYM, tarafından YKS tercih kılavuzunun son hali yayınlandı. Tercihler 7 Ağustos’ta başlayacak 14 Ağustos akşamı saat 23.59’da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’nün okunması şart. Bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlere son verilmesi öneriliyor. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

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TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK: TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK: YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.