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BİLFEN'in 2019-2020 kayıtları 1.5 saatte kapandı fiyatlara bir bakın!

BİLFEN'in 2019-2020 kayıtları 1.5 saatte kapandı fiyatlara bir bakın!

BİLFEN Okullarında 2019-2020 öğretim yılı kayıtları ilk günden kapandı. Veliler geceden kuyruğa girerken okulun yıllık ücreti hayli yüksek.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 16:05 - Güncelleme: 21-01-2019 16:05

Bilfen okullarından yapılan yazılı açıklamada bugün başlayan 2019 - 2020 öğretim yılı kayıtlarının ilk günden dolduğu bildirildi.

Özellikle Bilfen Ankara Çayyolu ve Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulları 1’inci sınıf kayıtları bu sabah 08.00’de başladı ve 1 buçuk saat içinde kapandı. Sabah erken saatlerde kayıt yaptırmak isteyen veliler, gece yarısı okullara gelerek sıraya girdi.

Yapılan açıklamada Bilfen Okulları ara sınıflara giriş sınavının da 23 Şubatta yapılacağı bildirildi. Kurum, 1’inci sınıflara başvuru sırasıyla, 2’nci ve 3’üncü sınıflara mülakatla, 4’üncü,5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflara ise Bilfen Giriş Sınavıyla öğrenci alınacak.

İlkokulun bir yıllık fiyatı 50 bin lira
Bu kadar büyük rağbet gören BİLFEN okulları en yüksek fiyat skalasında yer alıyor. İlköğretimde bir yıllık okul ücreti KDV hariç 48 bin - 52 bin aralığında yer alıyor.

2018-2019 öğretim yılında Bilfen ücretleri şöyle:
Bilfen 1., 2. ve 3. sınıf üceti 50,500.00 ₺ + KDV
4. sınıf ücreti 49,350.00 ₺ + KDV
5,6,7 ve 8. Sınıf ücreti 51,700.00 ₺ + KDV
Bu ücretlere 5,850.00 ₺ + KDV yemek ücreti de ekleniyor.

BİLFEN KİMİN?
Bilfen okullarının sahibi Osman Öztürk'dür. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olan Osman Öztürk, eğitim hizmetlerine öğretmenlikle başladı.1972 yılında Osman Öztürk Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'yle başlattığı eğitim hizmetlerini Bilfen markasıyla ilk sıraya taşıdı. Bugün Bilfen Okulları; 15 Lise, 17 İlkokul, 15 Ortaokul ve 30 Anaokulu ile eğitime katkı sunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Osman Nuri Tuncer 21 Ocak 2019 16:07 Reklam kokan hareketler bunlar. Yakismiyor size.

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