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BİLFEN kimin sahibi Osman Öztürk kimdir oğlu Fatih Öztürk ile...

BİLFEN kimin sahibi Osman Öztürk kimdir oğlu Fatih Öztürk ile...

TÜRKİYE eğitim sisteminde başarılı mazisi ile markalaşan BİLFEN okulları öğretmen Osman Öztürk tarafından kuruldu. Osman Öztürk kimdir çocukları kimler...

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 03:15 - Güncelleme: 22-01-2019 03:15

Türkiye'deki kolej ve üniversite sınavlarında başarı sıralamasında ilk sırada yer alan BİLFEN okullarının sahibinin ismi Osman Öztürk'tür. Şu anda Bilfen'in başında yönetim kurulu başkan vekili olarak Fatih Öztürk yer alıyor.

Bilfen 1988 yılında kuruldu. 1972 yılında İstanbul Ortaköy’de Turizm Otelcilik Meslek Lisesi’ni devralınca özel okul sektörüne giren Osman Öztürk, 1987 yılında Türkiye’de ilk özel fen lisesi olan Üsküdar Fen Lisesi’ni açtı.

Osman Öztürk, Bilfen adının bir marka olarak kullanıldığı ilk girişimi olan Özel Bilfen Lisesi ve Ortaokulu’nu 1988-1989 eğitim döneminde hizmete açtı. Hemen bir yıl sonra ise Özel Bilfen İlkokulu ve Anaokulu eğitime başladı. Faaliyete geçtiği ilk yıl, anaokulunun 26, ilkokulun 45, lisesinde ise yalnızca 17 öğrenci vardı. Şu anda ise BİLFEN'de 20 bine yakın öğrenci bulunuyor.  6 bine yakın çalışanı olan BİLFEN'in 15 Lise, 17 İlkokul, 15 Ortaokul ve 30 Anaokulu bulunuyor.

BİLFEN'in sahibi Osman Öztürk İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu.

Fatih Öztürk kimdir? : Osman Öztürk'ün oğlu Fatih Öztürk, Bilfen Okulları’nın ikinci kuşak yöneticisi. Fatih Öztürk, “En başarılı okullardan biriyiz. Bizi yukarıya taşıyan en önemli unsur öğretmendir. Çünkü, okulu okul yapan öğretmendir” diyor.

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