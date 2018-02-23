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Bildiriye imza atan akademisyenlere hapis kararı

Bildiriye imza atan akademisyenlere hapis kararı

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attıktan sonra "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenlerin davasında ilk karar çıktı. 3 akademisyene "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 15:28 - Güncelleme: 23-02-2018 15:28

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmalarında ayrı ayrı hakim karşısına çıkan İstanbul Üniversitesi'nden  Prof. Dr. İzzettin Önder ve Ayda Rona Aylin Altıbay ile İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen araştırma görevlisi Ezgi Pınar, “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar hakkında verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

NE OLMUŞTU

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma açmış, akademisyen hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • izmirli 23 Şubat 2018 15:29 mahkemeden doğru karar , destekliyoruz.

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