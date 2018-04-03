Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Faydaları nelerdir?

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İsminden de anlaşılacağı gibi, bıldırcın yumurtası, Galliformes sırasındaki çeşitli bıldırcın türleri tarafından yumurtlanan yumurtalardır. Bıldırcın, Avrupa, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'nın bazı bölgelerinde bulunan orta boy kuşlardır. Bıldırcın yumurtası pek çok kültürde “sevimli” sayılmasının yanı sıra, diyetinize eklemek için lezzetli ve sağlıklı bir seçenek haline getiren besinlerle de paketlenirler.
Bıldırcın yumurtasında normal yumurtalara göre sarı ve beyazın besin değeri daha fazladır. Bu da bıldırcın yumurtasını yüksek kolesterolü olan insanlar için potansiyel olarak tehlikeli hale getirebilir, ancak genellikle bıldırcın yumurtası çok sağlıklı sayılır. Bıldırcın yumurtasının genel olarak özelliklerinden bahsettiğimize göre bıldırcın yumurtası nasıl yenir sorusunun cevabını verebiliriz. İşte bıldırcın yumurtası nasıl yenir sorusunun en lezzetli cevapları…
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