Bildiklerinizi unutun siz onu böyle kullanıyorsunuz ama...

Instagram hikaye sıralaması nasıl oluyor? Whatsapp'ta engellediğimiz kişi gerçekten engelleniyor mu? Şarj doluyken telefonu fişten çıkarmazsak ne olur? İşte teknolojiye dair doğru bildiğiniz o yanlışlar.

Her gün farklı bir sosyal ağ çıkıyor ve bizler de ister istemez onları bir şekilde kullanıyoruz. Ancak aralarında vazgeçemediklerimiz de var. Instagram, Whatsapp, Facebook gibi... Bu sosyal ağları kullanıyoruz kullanmasına ancak haklarında doğru kabul ettiğimiz birçok yanlış bulunmakta. Mesela, son dönemde sık sık kullanılan Instagram'ın hikaye özelliğinde, hikayeye bakanlar listesinin nasıl sıralandığını biliyor muydunuz? Peki ya Whatsapp'ta engellediğiniz kişiyi aslında engellemediğinizi. Twitter

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Instagram hikaye sıralamasının neye göre düzenlendiği fazlaca merak ediliyor. Hatta bu konuda kesin bilgiye ulaşmaya çalışan kullanıcılar Google'da işin aslını arıyor. Instagram'da paylaştığınız hikayelerden herhangi birini açıp yukarı kaydırdığınızda hikayenize bakanların bir listesini görüyorsunuz. Ancak bu listede bazı isimler belli dönemlerde hep üst sıralarda ve nedenle bazıları bizi şaşırtan isimler; bazıları ise gerçekten de görüştüğümüz konuştuğumuz kişiler. Peki Instagram bu listeyi neye göre yapıyor, sıralıyor?



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Görüntüde görüldüğü gibi paylaşılan bir hikayeye bakanların bir listesi bulunuyor. Sıralama da genellikle her paylaşılan hikayede bu şekilde. Normalde böyle bir listenin kronolojik veyahut karşılıklı etkileşimin sıklığından kaynaklı olacağı düşünülürken, çoğu zaman buna uygun sonuçlarla karşılaşılmıyor. Kafalar da burada karışıyor.



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