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Bilal Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı! Kendinizi hesaba çekin

Bilal Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı! Kendinizi hesaba çekin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, gençleri sosyal medya konusunda uyardı. Erdoğan "Ne kadar saatinizi sosyal medyada tüketiyor, ne kadar saatinizi gerçek verimli işlerle geçiriyorsunuz? Bu konuda kendinizi hesaba çekin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 17:06 - Güncelleme: 17-01-2019 17:06

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı'nın kapanış programına katılan Bilal Erdoğan, gençlere sosyal medya konusunda tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan, gençlerin kendi kültürel kodlarını korumaları için sosyal medya örneğiyle tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medya kullanımının yaygınlığına dikkati çeken Erdoğan, "Ne kadar saatinizi sosyal medyada tüketiyor, ne kadar saatinizi gerçek verimli işlerle geçiriyorsunuz? Bu konuda kendinizi hesaba çekin" ifadelerini kullandı.Amerika ve Avrupa'nın, insan hakları ve demokrasi konusundaki yaklaşımlarına da değinen Erdoğan, şunları söyledi: 

KENDİ DEĞERLERİNİZİ ORTAYA KOYUN: "Filistin'de seçim olduğu zaman sen seçimin sonucunu tanımazsan, Mısır'da darbe olduğu zaman darbeye darbe diyemezsen, kimse senin demokrasi demene de inanmaz.

Senin sokaklarında kalkışma olduğunu zaman milleti polis mermisiyle öldürürsen, Türkiye'de kaza kurşunuyla hayatını kaybeden insanlarla ilgili yaptığın hamaset tutmaz. Evrensel değerlerle size bir şey satmaya çalıştıklarında, siz önce kendi değerlerinizi ortaya koyun."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Avşar oğlu 17 Ocak 2019 18:03 Doğru tesbit. insanlar sosyal medya da harcadığı enerjiyi kendi işlerinde harcasalar belki bir baltaya sap olurlardı.

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KİMDİR ?
Bilal Erdoğan
BİLAL ERDOĞAN KİMDİR?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, 23 Nisan 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Bilal Erdoğan, üniversitesi Amerika'da okudu.  2003’

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