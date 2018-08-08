Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci Yıl Dönümü Anma Programı" basın toplantısında konuştu. Erdoğan, etkinlikler kapsamında 26 Ağustos'ta başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Malazgirt'te olacağını söyledi ve şunları ifade etti:

' BİRLİK RUHU, ÜMMET ŞUURU '

"24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta başlayacağız. 26 Ağustos'ta cumhurbaşkanımızı Malazgirt'te ağırlayacağız. Malazgirt'te etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle Malazgirt'ten, Ahlat' tan bütün Anadolu'ya ve dünyaya haykırmış olacağız.

Bu etkinlikler Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli ve kültürel bir hareketlilik oluşturacak. O itibarla Malazgirt halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

YENİDEN BİR DİRİLİŞ HİKAYESİ YAZMAK İSTİYORSAK...

Bilal Erdoğan konuşmasına; "Bireysel anlamda kendimizi geliştirip millet olarak birlik ruhunu yaşatmamız lazım. Yeniden bir diriliş hikayesi yazmak istiyorsak, 21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak, yeniden birlik olmak yeniden beraber olmak zorundayız. İnşallah bu Malazgirt kutlamalarımızın güçlenişi de bunun bir remizi olsun, işaretçisi olsun." dedi.