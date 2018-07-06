Bikinisinden çıkardı ayaklarına sıktı!

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi, şarkıcı Kıvılcım Ural önceki gün Bodrum- Gümüşlük’te denize girdi. Gümüşlük'te denize giren Kıvılcım Ural güzelliği ve formda vücudu ile tüm plajı kendine hayran bıraktı. Kıvılcım Ural, zaman zaman oyuncak su tabancası ile oyunlar oynadı. Arkadaşlarını ıslattı.
Sevgilisinden ayrı yakın arkadaşlarıyla tatil yapan Kıvılcım Ural, çocuklar gibi eğlendi. Hatırlanacağı gibi Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze'nin ihanet fotoğrafları basına yansımıştı. Manken Seçkin Piriler ise, ihanet fotoğraflarının ardından şarkıcı eşi Kaan Tangöze'den boşanmıştı. İşte Kıvılcım Ural'ın tatilinden kareler...
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