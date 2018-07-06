Bikinisinden çıkardı ayaklarına sıktı!

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi, şarkıcı Kıvılcım Ural önceki gün Bodrum- Gümüşlük’te denize girdi. Gümüşlük'te denize giren Kıvılcım Ural güzelliği ve formda vücudu ile tüm plajı kendine hayran bıraktı. Kıvılcım Ural, zaman zaman oyuncak su tabancası ile oyunlar oynadı. Arkadaşlarını ıslattı.