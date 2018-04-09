Bikinili pozları olay olmuştu: Ben rahatsız olmuyorum

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gece Tarabya’da görüntülendi. Yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, eşi Chloe Loughnan’ın sosyal medyadaki bikinili paylaşımlarıyla ilgili konuştu.



''DURMASI GEREKEN ÇİZGİYİ BİLİR''

Serdar Ortaç, “Kadın model, ne yapalım? Ben eşime saygı duyuyorum ve çalışmasını istiyorum. Beni rahatsız eden bir durum yok. O bana karışmaz, ben de ona karışmam. Zaten benim hanım durması gereken çizgiyi bilir” diye konuştu.