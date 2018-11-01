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Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldüren baba tutuklandı

Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldüren baba tutuklandı

Samsun’un Havza ilçesinde kavga sırasında kendisine bıçak çeken oğlu Emre Erenler'i silahla vurarak öldüren babanın adliyeden çıkarken söyledikleri adeta isyan gibiydi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 19:49 - Güncelleme: 01-11-2018 19:49

Samsun’un Havza ilçesinde kavga sırasında kendisine bıçak çeken oğlu Emre Erenler'i (25) tabanca ile vurarak öldüren baba Yaşar Erenler (52) tutuklandı. Yaşar Erenler, adliyeden çıkarılırken, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Aşağı Yavucak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Erenler ile oğlu Emre Erenler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Emre Erenler, babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri araya girerek, baba ile oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen Yaşar Erenler, ruhsatsız tabancasını çıkarıp 2 el ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emre Erenler'in, Havza'da bulunan dedesinin evini zorla sattırmaya çalışıp babası ve annesinden para almak istediği için kavganın çıktığı ileri sürülürken, Yaşar Erenler, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba Yaşar Erenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi. Erenler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma eşliğinde adliyeden çıkarılan Yaşar Erenler, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi. Erenler, cezaevine götürüldü. 


Emre Erenler'in daha önce annesi ve kız kardeşini de bıçakla yaraladığı iddia edildi.

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