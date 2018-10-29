Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Olay Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Surgut şehrinde meydana geldi. Küçük bir kızları bulunan Oleg ve Olga çifti alkolünde etkisiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Oleg eşi Olga'nın boğazını sıkmaya çalıştı. O esnada Olga eline bir bıçak kaptı ve eşi Oleg'i karnından bıçakladı. İşler işte tam bu noktada ilginçleşmeye başadı.
Genç kadın ambulans çağırmak, komşularına haber vermek ya da polisi aramak yerine yaralı eşi ile selfie çekip sosyal medya hesabında yayınladı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, “Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim” dedi.
Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.
Olga'nın olayı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları olay hakkında yorumlarda bulunudu
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