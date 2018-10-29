Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Olay Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Surgut şehrinde meydana geldi. Küçük bir kızları bulunan Oleg ve Olga çifti alkolünde etkisiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Oleg eşi Olga'nın boğazını sıkmaya çalıştı. O esnada Olga eline bir bıçak kaptı ve eşi Oleg'i karnından bıçakladı. İşler işte tam bu noktada ilginçleşmeye başadı.