Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Vahşetin böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu! Alkolü fazla kaçıran evli çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Genç kadın boğazını sıkmaya çalışan kocasını bıçakladı ardından selfie çekip sosyal medya hesabından paylaştı

Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Olay Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Surgut şehrinde meydana geldi. Küçük bir kızları bulunan Oleg ve Olga çifti alkolünde etkisiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Oleg eşi Olga'nın boğazını sıkmaya çalıştı. O esnada Olga eline bir bıçak kaptı ve eşi Oleg'i karnından bıçakladı. İşler işte tam bu noktada ilginçleşmeye başadı.

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Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Genç kadın ambulans çağırmak, komşularına haber vermek ya da polisi aramak yerine yaralı eşi ile selfie çekip sosyal medya hesabında yayınladı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, “Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim” dedi.

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Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.

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Bıçağı kocasının karnına sapladı selfie çekip sosyal medyada paylaştı

Olga'nın olayı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları olay hakkında yorumlarda bulunudu

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