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Biberon çürüğü nedir, biberon çürüğü neden olur?

Biberon çürüğü nedir, biberon çürüğü neden olur?

Bebeklerin en önemli besin kaynağı olan süt, gece içildiğinde süt dişlerinde çürüğe neden olabiliyor. Ancak uzmanlara göre, çok basit önlemlerle çürüğün gelişmesini önlemek mümkün. Biberon çürüğü nedir, neden olur, engellemek için ne yapılabilir Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, cevapla.tv aracılığı ile merak edilen soruları yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 04:00 - Güncelleme: 14-08-2018 04:00

Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen süt, bebeğin dişlerinde “biberon çürüğü” gelişimine neden olduğunu belirten Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, cevapla.tv aracılığı ile merak edilen soruları yanıtladı.

Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen süt, bebeğin dişlerinde “biberon çürüğü” gelişimine neden olduğunu ve bunun ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu ve beslenme bozukluğuna  yol açtığını söyleyen Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, bu dönemde tedavi edilmeyen diş bozukluklarının, ileride diş çarpıklığı, çene gelişimi bozukluğu ve genel sağlık problemlerine sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Biberon çürüklerinde ebeveynlerin en sık yaptığı yanlış; "Nasıl olsa yerine yenileri gelecek" yanılgısına düşüp, tedaviyi geciktirmektir. Sütün besleyici değerini arttırmak için, biberonlara doldurulan süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katılmasının “biberon çürüğü” gelişimini hızlandırdığına vurgu yapıyor.

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