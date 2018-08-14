Biberon çürüğü nedir, biberon çürüğü neden olur?

Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen süt, bebeğin dişlerinde “biberon çürüğü” gelişimine neden olduğunu belirten Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, cevapla.tv aracılığı ile merak edilen soruları yanıtladı.

Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen süt, bebeğin dişlerinde “biberon çürüğü” gelişimine neden olduğunu ve bunun ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu ve beslenme bozukluğuna yol açtığını söyleyen Pedodontist Dr. Begüm Gök Çoban, bu dönemde tedavi edilmeyen diş bozukluklarının, ileride diş çarpıklığı, çene gelişimi bozukluğu ve genel sağlık problemlerine sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Biberon çürüklerinde ebeveynlerin en sık yaptığı yanlış; "Nasıl olsa yerine yenileri gelecek" yanılgısına düşüp, tedaviyi geciktirmektir. Sütün besleyici değerini arttırmak için, biberonlara doldurulan süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katılmasının “biberon çürüğü” gelişimini hızlandırdığına vurgu yapıyor.