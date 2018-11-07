Biberiye çayının faydaları nelerdir nasıl hazırlanır?

Genellikle yemeklerde baharat niyetine kullanılan biberiye bitkisinin yararları oldukça fazla. Peki biberiyenin faydaları nelerdir? İşte biberiyenin saymakla bitmeyen faydaları...

BAHARAT OLARAK KULLANILIYOR

Biberiye bitkisi yaprak dökmeyen küçük bir ağaca benzemektedir. Çam kokusuna benzer bir kokusu bulunmaktadır. Başta balık ve et yemeklerinde olmak üzere pek çok yemeğe lezzet vermek amaçıyla kullanılan bir bitkidir. Genellikle yemeklerde baharat olarak kulanılmaktadır. Yaprak dökmeyen çalı şeklinde bir görünüme sahip olan bitki çam ağacı benzeri yapraklara sahiptir.

HAZIMSIZLIĞI GİDERİYOR

Biberiye bitkisi en çok hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve hafızayı güçlendirmek için tavsiye edilmektedir.Hafızayı güçlendirir. Konsantrasyonu arttırır. Hazımsızlığı giderir. Kabızlığı giderir.Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kan dolaşımını arttırır. Beyin ve kalp gibi hayati organlara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletir. Stresi azaltmaya yardımcı olur.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIYOR

Biberiye genellikle yemeklerde kullanılan bir baharat olarak anılsa da pek çok farklı kültürde binlerce yıldır sağlığa olan faydaları nedeniyle kullanılmaktadır. Pek çok konuda sağlığa faydası bulunan bu bitkinin faydaları arasında ilk sırada bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan dolaşımını hızlandırması, iltihap önlemesi ve astım belirtilerini hafifletmesi gösteriliyor.

HAZIRLANIŞI

Biberiye içinde bulunan antioksidanlar ve vitaminlerden faydalanmak için 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını bir fincan suya atıp kaynatmanız yeterli. Daha iyi demlenmesi için 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ateşin üzerinden alın ve demliğin kapağı kapalı halde 10 dakika kadar bekletin. Tatlandırmak için organik bal kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak biberiye çayı hazımsızlık veya kabızlığa kısa sürede çözüm olacaktır.